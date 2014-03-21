بلان: تشيلسي يتمتع بأفضلية طفيفة عن سان جيرمان

باريس، (إفي): اعترف لوران بلان مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي بأن خصمه تشيلسي الإنجليزي يتمتع بـ"أفضلية طفيفة" خلال مواجهتهما في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، لأن مباراة الإياب ستقام في لندن.

وأوضح بلان في تصريحات صحفية فور علمه بنتائج قرعة دور الثمانية التي سحبت اليوم بمدينة نيون السويسرية "إقامة مباراة الإياب في لندن سيعطي أفضلية طفيفة لتشيلسي، لذا يجب أن نحكم دفاعاتنا في باريس وأن نسجل أهداف، هذا سيصنع الفارق".

وستقام مباراة الذهاب على ملعب حديقة الأمراء في باريس يوم 2 أبريل، بينما يقام الإياب في ملعب ستامفورد بريدج بلندن يوم 8 من نفس الشهر.

وعن "البلوز" تحدث المدرب الفرنسي الشاب "نعرف تشيلسي جيدا، رأيناه في كثير من المباريات، اللاعبون معروفون للعالم كله، كنا نعرف أن القرعة ستوقعنا مع فريق موهوب، سنبدأ الاستعداد للمواجهة، فقد تبقى القليل من الوقت".