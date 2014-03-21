الكسب غير المشروع: الإخوان لم يطلبوا رسميًا تجميد أموال رموز مبارك خلال حكمهم

قال المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس جهاز الكسب غير المشروع، الجمعة، إن مسئولى جماعة الإخوان فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، لم يطلبوا بشكل رسمى تجديد قرار بتجميد أموال رموز نظام الرئيس المخلوع محمد حسنى مبار، وكانوا يقومون بإرسال طلبات غير رسمية للاتحاد الأوروبى، لذا كانت ترفض.

وأكد “الهنيدى” فى تصريحات صحفية، أن السلطات المصرية الحالية قامت بتقديم طلب رسمى وحضر ممثلو الاتحاد الأوروبى إلى مصر، بناء على هذا الطلب، وأطلعوا على التحقيقات وقرروا التجديد لحين الإنتهاء بشكل رسمى من التحقيقات واسترداد الأموال.