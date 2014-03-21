مقتل 27 شخصا وإصابة أكثر من 50 بأعمال عنف في العراق

قتل 27 شخصا وأصيب أكثر من 50 شخصا اليوم الجمعة 21 مارس خلال أعمال عنف في شمال ووسط العراق، حسب مصادر صحية وأمنية.

وذكر مصدر أمني أن مسلحين قاموا بمهاجمة قرية سرحا في محافظة صلاح الدين، واستولوا عليها لساعات معدودة، قبل أن تدخل قوات الأمن والجيش العراقي في مواجهات مع المسلحين أسفرت عن مقتل 11 شخصا، بينهم 4 ضباط من الجيش وقوات الأمن، وإصابة 5 أخرين.

ولقي 5 من قوات الأمن مصرعهم في هجوم استهدف مدخل سامراء، فيما لقي 3 من رجال الشرطة مصرعهم بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم في منطقة الصينية.

وفي محافظة كركوك قتل شخصان وجرح 26 آخرون بانفجار سيارة مفخخة، كما لقي 6 أشخاص مصرعهم في محافظة الأنبار بتفجير انتحاري أمام أحد المساجد.