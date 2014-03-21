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مساعد وزير الخارجية الأسبق: الإدارة الأمريكية لا تقدر جهود مصر في مكافحة الإرهاب

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مساعد وزير الخارجية الأسبق: الإدارة الأمريكية لا تقدر جهود مصر في مكافحة الإرهاب مساعد وزير الخارجية الأسبق: الإدارة الأمريكية لا تقدر جهود مصر في مكافحة الإرهاب

أرشيفية

قال السفير مخلص قطب ، مساعد وزير الخارجية الأسبق ، إن بأرضها ، وسمائها المفتوحة ، وممرها الاستراتيجي وموقفها الثابت من القضية الفلسطينية منفتحة على التعاون ; من أجل العمل على تحقيق السلام والاستقرار.

أضاف  ”قطب”  - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم “الجمعة” – قائلا ، ” إنه على الرغم من هذه السياسة المصرية المنفتحة على التعاون مع الخارج ، فاننا نلاحظ أن الموقف الأمريكى لا يقدر ما تقوم به مصر من جهود مضنية لمكافحة الإرهاب ، وأنه من الواضح أن الإدارة الأمريكية لم تستوعب بعد ثورة الشعب المصري في 30 يونيو التي رفضت الإرهاب “.

وأضاف قطب قائلا ، ” إننا نتوقع أن تراجع الإدارة الامريكية مواقفها من مصر في حربها ضد الإرهاب ، وذلك بحكم مصالحها الاستراتيجية سعيا من أجل تحقيق السلام والاستقرار الحقيقى بما يسمح بالتحول الديمقراطي ، وبالتالي تحقيق التنمية وبما يصب في النهاية في خدمة الأمن والسلم الدوليين ” .
> عزم.

أ ش أ

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