مساعد وزير الخارجية الأسبق: الإدارة الأمريكية لا تقدر جهود مصر في مكافحة الإرهاب

قال السفير مخلص قطب ، مساعد وزير الخارجية الأسبق ، إن مصر بأرضها ، وسمائها المفتوحة ، وممرها الاستراتيجي وموقفها الثابت من القضية الفلسطينية منفتحة على التعاون ; من أجل العمل على تحقيق السلام والاستقرار.

أضاف ”قطب” - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم “الجمعة” – قائلا ، ” إنه على الرغم من هذه السياسة المصرية المنفتحة على التعاون مع الخارج ، فاننا نلاحظ أن الموقف الأمريكى لا يقدر ما تقوم به مصر من جهود مضنية لمكافحة الإرهاب ، وأنه من الواضح أن الإدارة الأمريكية لم تستوعب بعد ثورة الشعب المصري في 30 يونيو التي رفضت الإرهاب “.

وأضاف قطب قائلا ، ” إننا نتوقع أن تراجع الإدارة الامريكية مواقفها من مصر في حربها ضد الإرهاب ، وذلك بحكم مصالحها الاستراتيجية سعيا من أجل تحقيق السلام والاستقرار الحقيقى بما يسمح بالتحول الديمقراطي ، وبالتالي تحقيق التنمية وبما يصب في النهاية في خدمة الأمن والسلم الدوليين ” .

> عزم.

أ ش أ