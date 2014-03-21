ميدو: نسعى لتحقيق نتيجة كبيرة أمام “ناكانا الزامبي”

أكد أحمد حسام ميدو المدير الفنى للزمالك إنه ينتمي للمدرسة التي تُفضّل أن يخوض المباراة الأولي خارج أرضه حتي تكون الأمور كلها واضحة أمامه في مباراة العودة علي أرضه.

ياتى ذلك استعدادًا لمباراة الزمالك أمام ناكانا رد ديفلز فى ذهاب دور الـ16 لدورى أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وتمني ميدو فى تصريح خاص لوكالة “ONA” عبر الهاتف من زامبيا أن تحضر الجماهير لمباراة العودة لما لها من دور عظيم في نفوس اللاعبين.

وقال “ميدو” نفتقد بقوة لمساندة الجماهير، مُشيرًا إلي إنه لو لعب الزمالك أخر مباراتين في الدوري المحلي أمام التلفونات والمصري بحضور الجماهير ما كان فريقه خسر أو تعادل.

واختتم ميدو تصريحاته قائلًا، متفائل بأن الله يحمل لجماهير الزمالك فرحة كبيرة بعد أن تخلي عنهم الحظ، ولازمهم سوء التوفيق خلال المباريات الأخيرة.