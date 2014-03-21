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نشرة أخبار ONA .. الكسب غير المشروع: الإتحاد الأوروبى جدد تجميد أموال مبارك ونجليه و19 من رموز نظامه .. والنيابة تخلي سبيل مالك مخزن الخلية الإرهابية بالقناطر الخيرية

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نشرة أخبار ONA .. الكسب غير المشروع: الإتحاد الأوروبى جدد تجميد أموال مبارك ونجليه و19 من رموز نظامه .. والنيابة تخلي سبيل مالك مخزن الخلية الإرهابية بالقناطر الخيرية نشرة أخبار ONA .. الكسب غير المشروع: الإتحاد الأوروبى جدد تجميد أموال مبارك ونجليه و19 من رموز نظامه .. والنيابة تخلي سبيل مالك مخزن الخلية الإرهابية بالقناطر الخيرية

21 مارس 2014 | 6:07 مساءً

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وكالة ONA

وكالة ONA

 

 

تنشر وكالة أنباء  ”أونا” أهم الأخبار على مدار الساعة وحتى السادسة مساءًا ، وإليكم موجز بأهم هذه الأخبار :-

 

 

 

الكسب غير المشروع: الإتحاد الأوروبى جدد تجميد أموال مبارك ونجليه و19 من رموز نظامه

ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات طرابلس إلى 22 قتيلا و157جريحًا

وزير الخارجية البحريني : تهديد الإخوان لمصر والسعودية والإمارات تهديد للمنامة

إصابة ضابط وأمين شرطة ومجند وسرقة سلاحهم الميري بعد احتراق سيارتهم بالجيزة

زلزال بقوة 6.7 درجة على مقياس ريختر يضرب جزر “نيكوبار” بالهند

نبيل العربي: سلطة تنفيذ أي قرارات في يد الدول وليس الجامعة العربية

إصابة 2 من أمن الغربية في تبادل إطلاق نار مع مسلحين بطريق القاهرة الإسكندرية

“الصحة”: إصابة 6 فى مظاهرات اليوم بـ٣ محافظات

خروج جميع المصابين في حادث انهيار عقار أوسيم من المستشفى بعد تلقي العلاج

النيابة تخلي سبيل مالك مخزن الخلية الإرهابية بالقناطر الخيرية

الإخوان يحرقون سيارة شرطة أعلى دائري الهرم.. والأمن يقبض على 3 منهم

إصابة 3 في اشتباكات بين الأمن والإخوان بالفيوم

6 مسيرات بالمنيا ضمن فاعليات جمعة “يوم الحسم”

 

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