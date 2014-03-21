العشري: خطة يوسف ساعدتنا على الفوز

يرى طارق العشري المدير الفني لأهلي بنغازي أن خطة نظيره في الأهلي المصري محمد يوسف ساعدته على تحقيق هدفه.

وفاز أهلي بنغازي بهدف في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا على الأهلي خلال اللقاء الذي أقيم في تونس.

وقال العشري في تصريحات تليفزيونية: "لقاء العودة صعبا، ولكن الأهم أننا حققنا الفوز المطلوب".

وأضاف "الأهلي أموره غير مستقرة وكنا نعلم هذا تماما ووضعنا الخطة المناسبة".

وتابع "توقعت أن يلعب يوسف بخطة مباراة الصفاقسي بثلاثة لاعبين ارتكاز، وهو ما لم يفعله مما ساعدنا على خلق مساحات كثيرة".

وكان يوسف قد خاض مباراة الصفاقسي بثلاثي ارتكاز، ولكن أمام أهلي بنغازي اعتمد على حسام عاشور ورامي ربيعة فقط في وسط الملعب.

وأشار العشري "خطة يوسف 4/4/2 ساعدتنا على خلق مساحات ونجحنا في تحقيق المطلوب وهو الفوز".