أخبار عاجلة

تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: أهم من عودة المساعدات هو التنسيق الإستراتيجي -
الأزهر يدين تفجير "سان بطرسبرج".. ويطالب بـ"استراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب" -
مصدر أمني يكشف سبب اختطاف "شيخ الفواخرية" في سيناء -
"النواب الليبي" يقرر العودة إلى الحوار السياسي ويضع 7 مبادئ -
الحصيلة النهائية لـ"تفجير بطرسبورج": سقوط 10 قتلى و37 مصابا -
محافظ الإسكندرية: بدء تطوير قلعة قايتباي ومقابر كوم الشقافة -
صور| صانع أختام يدوية: «هربت من البطالة.. والزباين كتير» -
فيديو| السيسي لـ«ترامب»: معجب بشدة بشخصيتك «المتفردة» -
فيديو| ترامب: السيسي «حليفي وصديقي» -
«اقتصادية البرلمان» تصوت على مواد قانون الاستثمار المؤجلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

نبيل فهمي: ندعم الدولة اللبنانية ونؤيد انتخاب أي رئيس ينتخبه اللبنانيون

Google+ Print
نبيل فهمي: ندعم الدولة اللبنانية ونؤيد انتخاب أي رئيس ينتخبه اللبنانيون نبيل فهمي: ندعم الدولة اللبنانية ونؤيد انتخاب أي رئيس ينتخبه اللبنانيون

نبيل فهمي-وزير الخارجية

أكد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي ، على دعم للدولة اللبنانية ، والأطراف اللبنانية دون التدخل في الشئون الداخلية اللبنانية.

وقال نبيل فهمي – خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل – إن مصر تمر بمرحلة تطور ، وننفذ خارطة الطريق ; لتحقيق مستقبل أفضل للمجتمع المصري ، وفي هذا السياق ننشط بمسئوليتنا الدولية والإقليمية وخاصة على الساحة العربية .

وتابع قائلا ،  ”عروبتنا لم تكن في يوم من الأيام محل شك إنما نسعى مع الأخرين ومع لبنان لعالم عربي متحضر مع احترام خصوصيات كل دولة”.

وأضاف ،  أنا أحمل خلال هذه الزيارة رسالة أخوية قومية ،  وعروبية دعما للبنان ،  مضيفا  في الوقت ذاته أنه يحمل من الرئيس عدلي منصور ، والشعب المصري رسالة تقدير ، واحترام للدولة ، والشعب اللبناني على قدرة أبناء هذه الدولة الكريمة على التعايش ، والتفاهم بين مختلف التوجهات وهذه هي رسالة لبنان إلى العالم العربي.

وأشار إلى أنه من أهم القضايا التي جرى مناقشتها هي الأزمة السورية وعملية السلام ، وكذلك القضايا العربية والقضايا المتعلقة بالجامعة العربية والقضايا الدولية.

وأكد “فهمي” على هوية مصر العربية ، وهويتها الإفريقية ، مشددا على أهمية التحاور مع لبنان حول تحقيق التقدم في العالم العربي.

وردا على سؤال حول موقف مصر من الغارات السورية على أطراف الأراضي اللبنانية لمطاردة الإرهابيين والمسلحين.

قال فهمي “لابد أن تحترم كافة الدول القانون الدولي ومايعرف بـ”المتابعة الساخنة للمسلحين” غير مقبولة إلا بموافقة صريح من الطرف الآخر، وموقفنا واضح هو احترام السيادة للدول والقانون الدولي، وأكد أن مصر تؤيد انتخاب أي رئيس لبناني يختاره اللبنانيون.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
طلب إحاطة إلى وزير النقل بشأن انسحاب خطوط ملاحية عملاقة من مصر

طلب إحاطة إلى وزير النقل بشأن انسحاب خطوط ملاحية عملاقة من مصر

نائب رئيس البنك الدولي: نسبة البطالة في مصر 33%

نائب رئيس البنك الدولي: نسبة البطالة في مصر 33%

تنظيم معرض لـ«مهندسي ديكور مصر» لأول مرة.. والمنتجات ليست للبيع

تنظيم معرض لـ«مهندسي ديكور مصر» لأول مرة.. والمنتجات ليست للبيع

السيسي لـ«ترامب»: «أنا ومصر بجانبك للقضاء على الإرهاب»

السيسي لـ«ترامب»: «أنا ومصر بجانبك للقضاء على الإرهاب»