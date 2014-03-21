نبيل فهمي: ندعم الدولة اللبنانية ونؤيد انتخاب أي رئيس ينتخبه اللبنانيون

أكد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي ، على دعم مصر للدولة اللبنانية ، والأطراف اللبنانية دون التدخل في الشئون الداخلية اللبنانية.

وقال نبيل فهمي – خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل – إن مصر تمر بمرحلة تطور ، وننفذ خارطة الطريق ; لتحقيق مستقبل أفضل للمجتمع المصري ، وفي هذا السياق ننشط بمسئوليتنا الدولية والإقليمية وخاصة على الساحة العربية .

وتابع قائلا ، ”عروبتنا لم تكن في يوم من الأيام محل شك إنما نسعى مع الأخرين ومع لبنان لعالم عربي متحضر مع احترام خصوصيات كل دولة”.

وأضاف ، أنا أحمل خلال هذه الزيارة رسالة أخوية قومية ، وعروبية دعما للبنان ، مضيفا في الوقت ذاته أنه يحمل من الرئيس عدلي منصور ، والشعب المصري رسالة تقدير ، واحترام للدولة ، والشعب اللبناني على قدرة أبناء هذه الدولة الكريمة على التعايش ، والتفاهم بين مختلف التوجهات وهذه هي رسالة لبنان إلى العالم العربي.

وأشار إلى أنه من أهم القضايا التي جرى مناقشتها هي الأزمة السورية وعملية السلام ، وكذلك القضايا العربية والقضايا المتعلقة بالجامعة العربية والقضايا الدولية.

وأكد “فهمي” على هوية مصر العربية ، وهويتها الإفريقية ، مشددا على أهمية التحاور مع لبنان حول تحقيق التقدم في العالم العربي.

وردا على سؤال حول موقف مصر من الغارات السورية على أطراف الأراضي اللبنانية لمطاردة الإرهابيين والمسلحين.

قال فهمي “لابد أن تحترم كافة الدول القانون الدولي ومايعرف بـ”المتابعة الساخنة للمسلحين” غير مقبولة إلا بموافقة صريح من الطرف الآخر، وموقفنا واضح هو احترام السيادة للدول والقانون الدولي، وأكد أن مصر تؤيد انتخاب أي رئيس لبناني يختاره اللبنانيون.

أ ش أ