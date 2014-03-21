بريطانيا تعرب عن قلقها تجاه حجب “تويتر” في تركيا

أعربت الحكومة البريطانية اليوم “الجمعة” عن قلقها تجاه التقارير الواردة بشأن قرار الحكومة التركية بحجب موقع “تويتر” ، داعية السلطات في أنقرة لإعادة التفكير في منع الدخول على مواقع التواصل الاجتماعي ، مؤكدة أن حرية التعبير هو حق أساسي للجميع .

وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية ” نشعر بالقلق إزاء تقارير تشير إلى حظر الدخول إلى موقع (تويتر) من تركيا ” .. وتابع ” وسائل التواصل الاجتماعي لها دور حيوي في الديمقراطية الحديثة ، وتساعد على تعزيز الشفافية ” .

وأضاف قائلا ” طالما أيدنا انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي كبلد مرشح ، من المهم بالنسبة لتركيا ترويج القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي من حرية التعبير والديمقراطية وسيادة القانون ” .