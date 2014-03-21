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بريطانيا تعرب عن قلقها تجاه حجب “تويتر” في تركيا

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بريطانيا تعرب عن قلقها تجاه حجب “تويتر” في تركيا بريطانيا تعرب عن قلقها تجاه حجب “تويتر” في تركيا

تويتر

أعربت البريطانية اليوم “الجمعة” عن قلقها تجاه التقارير الواردة بشأن قرار الحكومة التركية بحجب موقع “تويتر” ، داعية السلطات في أنقرة لإعادة التفكير في منع الدخول على مواقع التواصل الاجتماعي ، مؤكدة أن حرية التعبير هو حق أساسي للجميع .

وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية ” نشعر بالقلق إزاء تقارير تشير إلى حظر الدخول إلى موقع (تويتر) من تركيا ” .. وتابع ” وسائل التواصل الاجتماعي لها دور حيوي في الديمقراطية الحديثة ، وتساعد على تعزيز الشفافية ” .

وأضاف قائلا ” طالما أيدنا انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي كبلد مرشح ، من المهم بالنسبة لتركيا ترويج القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي من حرية التعبير والديمقراطية وسيادة القانون ” .

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