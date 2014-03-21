ماذا يقول طلعت زكريا بعد القبض على نجله في وضع مخل؟

في أول تصريح له بعد إلقاء القبض على ابنه في وضع مخل بالآداب داخل سيارته، قال الفنان طلعت زكريا بحزن شديد بدا واضحاً في صوته من خلال اتصال مع "سيدتي نت" :"نعم إبني قبض عليه وهو يقوم بأفعال غير أخلاقية في سيارته مع صديقة له، وكان معه بعض أصدقائه وصديقاته معه".

وأضاف طلعت قائلاً "عاقبوا إبني مثلما يعاقب نجل أي شخص عادي في البلد، أما أنا فليس لدي موقف حيال هذا الموضوع حتى أنني لم اذهب إليه في مقر قسم الشرطة".

وأكد طلعت أن ابنه ليس متزوجاً ولا مرتبطاً، رداً على الشائعات التي قالت إنه متزوج.

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