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بالصور: ماجدة الرومي تلهب مشاعر المصريين

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بالصور: ماجدة الرومي تلهب مشاعر المصريين بالصور: ماجدة الرومي تلهب مشاعر المصريين

أحيت النجمة اللبنانية ماجدة الرومي حفلها الذي ترقبه محبوها في أمس في قاعة المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية وقد شهد الحفل هدوءاً وتنظيماً شديداً يليق باسم الماجدة وتاريخها.
الرومي دخلت إلى المسرح على أنغام النشيد الوطني المصري ،ثم دخل القنصل اللبناني ووزير السياحة المصري، وسلمها محافظ الإسكندرية مفتاح المدينة تقديراً لها.
وصعدت ماجدة وهي ترتدي فستاناً محتشماًَ أنيقا كعادتها وتسريحة شعر وماكياج بسيط للغاية، واختارت أن تبدأ لقاءها بجمهورها المصري بدقيقة حداد على أرواح الشهداء، ثم بدأت وصلتها التي استمرت ساعة ونصف بأغنية "غمض عينيك"، كما قدمت مجموعة من أغانيها مثل "عم يسألوني عليك الناس"، "خدني حبيبي"، "غنيلي" ،و"أنا كل ما أقول التوبة"، "اقبلني هيك متل ما أنا هيك"، "وداع"، "مطرحك بقلبي"، "اعتزلت الغرام" ، "كلمات"، وأشعلت ماجدة المسرح بأغنية العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ "احلف بسماها وبترابها".
وبمجرد أن انتهى الحفل وغادرت ماجدة المسرح تهافت محبوها للتصوير معها، وكان من بين الحضور مطربة ستار أكاديمي بنسخته الثامنة المصرية نسمة محجوب.
ماجدة لم تنس أن تعايد والدتها في يوم عيد الآم حيث نشرت لها صورة على صفحتها الرسمية في "فايسبوك" وقالت "يا أمي ويا لؤلؤتي يكفيني فخراً من الدنيا أنك تاج رأسي كل عام وأنت إشراقه شمسي وابتسامة ثغري وسلام نفسي... كل يومٍ وأنت بخير أحبك ماما".

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