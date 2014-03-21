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كريس همسوورث وزوجته إيلسا يرزقان بتوأمين

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كريس همسوورث وزوجته إيلسا يرزقان بتوأمين كريس همسوورث وزوجته إيلسا يرزقان بتوأمين

في عيد الأم، وهو يوم مميّز على الأقلّ عربياً، رزقت الممثلة Elsa وزوجها الممثل Chris Hemsworth بتوأمين.

وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن Elsa وطفليها بخير، وتحت حراسة أمنية مشدّدة في مركز "Cedars Sinai" الطبي بكاليفورنيا.

التوأمان انضما إلى شقيقتهما India Rose البالغة من العمر 22 شهراً، فيما التوقعات كبيرة بشأن توسّع العائلة، إذ إنّ Chris وزوجته يؤكّدان دائماً أنهما يُعطيان الأولويّة في حياتهما لتأسيس عائلة.

يُذكر أن علاقة Chris Hemsworth وزوجته Elsa بدأت خلال تصوير فيلم "Fast and Furious 6"، وهما متزوجان منذ عام 2010.

وبذكك انضمت Elsa الى لائحة النجمات الأمهات اللواتي أنجبن توائم.

 

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