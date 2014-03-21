تنظم قافلة طبية لعلاج أهالي “الجفيرة” بالضبعة بمطروح

أمر الدكتور السيد العوضي، وكيل وزارة الصحية بمطروح، اليوم الجمعة، بتوجه قافلة طبية لزيارة قرية الجفيرة التابعة لمركز الضبعة، بها مختلف التخصصات، وذلك لإجراء الكشف الطبي على المرضى من الأهالي، واستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة للحالات المطلوبة من موقع القافلة.

وقال العوضي :”إن هذه القافلة ، تأتي ضمن سياسات وزارة الصحة والسكان للإصلاح الصحي الشامل بكل القرى والنجوع النائية، لافتًا إلى أن القافلة تبدأ عملها بواسطة السيارات المتنقلة صباح اليوم الجمعة 21 مارس الجاري وتستمر حتى عصر غدًا السبت”.

من جانبه أكد اللواء بدر طنطاوي الغندور، محافظ مطروح، أنه سيتم توفير كل التيسيرات والتسهيلات لعمل القافلة، ضماناً لنجاح عملها وأداء عملها على أكمل وجه، مع ضرورة الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام لضمان أكبر نسبة استفادة منها.