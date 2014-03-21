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ضبط أربع سيارات تحمل11 طن ملابس مهربة غير خالصة الرسوم الجمركية ببورسعيد

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ضبط أربع سيارات تحمل11 طن ملابس مهربة غير خالصة الرسوم الجمركية ببورسعيد ضبط أربع سيارات تحمل11 طن ملابس مهربة غير خالصة الرسوم الجمركية ببورسعيد

تمكن ضباط ادارة البحث الجنائى بالإشتراك مع القوات الأمنية المعينة بمديرية الأمن بالطرق الخارجية من مطاردة وضبط كل من السياره ( 30213 ) رحلات دقهلية ،قيادة المدعو “صالح فهمي جمعة” مقيم بدائرة قسم المناخ محملة بعدد ( 4 طن ) من البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية ،والسياره ( 30062 ) رحلات دقهلية قيادة المدعو “محمد العربي الإتربى” مقيم بالمنزلة بالدقهلية،محملة بعدد ( 4 طن ) من البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية .

وتم أيضاً ضبط سيارتان الأولى ( 574 ق أ ب ) قيادة المدعو “أحمد حسن عبده” مقيم بدائرة قسم الضواحى ،محملة  بعدد ( 6 طن ) من البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية ،والثانية السيارة ( 1542 ط د ر ) قيادة المدعو “محمد عبده سليمان” ــ مقيم بالزرقا بدمياط ،محملة  بعدد ( 1 طن ) من البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية .

وتم فحصهم بمعرفة القائمين على الضبط من ضباط إدارة البحث الجنائي وقسم الأموال العامة ،وجارى العرض على النيابه العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين والمضبوطات.

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