انتقاد أوروبي لاذع للإجراءت التركية بغلق تويتر

أعرب سيتفان فوله، مفوض شئون التوسع بالاتحاد الأوروبي، اليوم عن ” قلقه البالغ من حظر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بتركيا في وقت تكافح فيه الحكومة التركية فضيحة فساد كبرى قبل أيام من إجراء الانتخابات المحلية.

ونقلت صحيفة زمان التركية اليوم عن فوله قوله على صفحته بتويتر إن حرية التواصل وحرية اختيار وسائل هذا التواصل هي قيمة رئيسية من قيم الاتحاد الأوروبي.

أما نائب رئيس المجموعة الليبرالية بالبرلمان الأوروبي، الألماني الكسندر جراف لامبسدورف، طالب بوقف محادثات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي بعد قيام أنقرة بحظر تويتر.

وأوضح لامبسدورف، وهو أيضا المقرر بالمجموعة الليبرالية فيما يختص بالملف التركي، أن المفاوضات مع رئيس الوزراء أردوغان لم تعد ضرورية بأي حال من الأحوال.

أ ش أ