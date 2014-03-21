لاودروب عن خلافته لمارتينو: التكهنات لا تنتهي

مدريد، (إفي): علق الدنماركي مايكل لاودروب المدير الفني السابق لسوانزي سيتي الويلزي، عما يتردد عن إمكانية توليه تدريب برشلونة خلفا للأرجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو، قائلا إن "التكهنات لا تنتهي عندما لا تسير الأمور على نحو جيد" داخل فريق ما.

وخلال حدث أقيم في دار "Sportium" للمراهنات ذكر لاودروب أن شهر مارس لا يشهد في المعتاد اتخاذ قرارات متعلقة بمستقبل الفرق، مبينا أن "التكهنات لا تنتهي".

وعند سؤاله عما إذا كان يرغب في تدريب البرسا يوما ما، رد لاودروب "إجابة هذا السؤال واضحة، ولكن ينبغي ألا يتأثر المرء بالتكهنات".

وأضاف: "من الممكن حدوث الكثير من الأشياء في الفترة المقبلة"، في إشارة إلى إمكانية فوز برشلونة بأي بطولة من البطولات الثلاثة التي ينافس فيها: الدوري وكأس الملك ودوري الأبطال الأوروبي، فحينها ستنعكس الأمور ولن يتم الحديث عن خليفة لمارتينو، على حد قوله.

ورغم الانتقادات التي تلقاها البرسا مؤخرا بسبب طريقة لعبه ونتائجه في المباريات الأخيرة، أبرز لاودروب الفوز الذي حققه الفريق الكتالوني على مانشستر سيتي في ذهاب وإياب دور الـ16 من دوري الأبطال الأوروبي، مبينا أنه إذا تمكن البرسا من الفوز على ريال مدريد في اللاكسيكو بعد غد فسيعود للمنافسة على لقب الليجا.