مصرع شاب بطلق ناري في ظروف غامضة بسيوة في مطروح

تلقى اللواء العناني حموده مدير أمن مطروح إخطارا، اليوم الجمعة، إخطاراً من قسم شرطة مطروح باستقبال مستشفى مطروح العام راغب مفتاح مسعد أبو بكر (20 سنة ) عاطل مقيم عزبة الحاج علي بمطروح جثة هامدة نتيجة إصابته بطلق ناري أثناء تواجده بواحة سيوة، وتم نقل الجثة منها لمستشفى مطروح العام والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة وجاري انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي لبيان سبب الوفاة .

بالانتقال وسؤال ميلود حوية عبد ربه أبو بكر ( 29 سنه ) مقيم بمنطقة الفخري بمدينة سيدي براني ونجل عم المجني عليه قرر بأن المجني عليه كان متواجدا بصحبة آخرين بمدينة سيوه وتم إصابته بطلقات نارية بالصدر والبطن، ولا يعلم مصدرها وبسؤال والد المجني عليه أكد ما جاء بمضمون الفحص وأضاف بأنه لا يعلم سبب وفاة نجله .

تم إخطار النيابة العامة وجاري انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي لبيان سبب الوفاة وتكثف إدارة البحث الجنائي جهودها للتعرف على ظروف وملابسات الواقعة .