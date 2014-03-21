بالصور .. محافظ قنا يشدد على الإزالة اليومية للقمامة حفاظاً على النظافة العامة

عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا أمس الخميس اجتماعا موسعا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة لمتابعة أعمال المجلس التنفيذى للمحافظة .

وشدد على ضرورة الالتزام بالإزالة اليومية للقمامة حفاظا على النظافة العامة بجميع أنحاء المحافظة وزيادة عدد ورديات العمل لتظهر محافظة قنا بمظهر حضاري يليق بها ، مشيراً إلى ضرورة التنسيق مع المجتمع المدني لتوفير الأمن والاستقرار للمنشآت والحراسة المستمرة للحفاظ على أرواح المواطنين .

وأوضح انه فى مجال الاهتمام بقطاع الصحة تم تخصيص 5 مليون جنيه لتطوير مستشفى دشنا المركزى ومبلغ 4 مليون جنيه لتطوير مستشفتي “فرشوط و قوص ” كما سيتم اعتماد دفعة جديدة من الأطباء فى حركة التكليف لشهر ابريل القادم لسد العجز بالوحدات الصحية بقرى ونجوع المحافظة .

و أكد على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات لمواجهة أمراض الصيف والمتابعة المستمرة لسير العملية التعليمية مع تنشيط عملية الصيانة الدورية بالمدارس والاستعدادات لامتحانات نهاية العام الدراسي.

وأوصى على ضرورة توفير كافة السلع التموينية بجميع منافذ التوزيع بقرى ومراكز المحافظة مع المتابعة المستمرة على الأسواق والمخابز والمستودعات حماية للمستهلك وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي والتأكد من جودة رغيف الخبز المقدم للمواطن القنائى وفى حالة حدوث عجز في بعض المناطق بالمحافظة أعطى تعليماته بسرعة إرسال السيارات المجهزة لتوزيع الخبز لتلبية احتياجات أهالي هذه المناطق .

وأضاف انه تم تنفيذ إزالة عدد 600 حالة تعدى على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة بقرى ومراكز المحافظة خلال الفترة من 1إلى 15 مارس، مؤكداً على ضرورة إزالة العقارات المخالفة بالكامل بالتنسيق مع مديرية أمن قنا ورؤساء الوحدات المحلية و مديرية الزراعة بقنا .