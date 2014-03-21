زينة تؤكّد: شقيق أحمد عز شاهد على قضيتنا

في أول تصريح لها بعد قضيتها مع الفنان أحمد عز، قالت الفنانة زينة في اتصال هاتفي ببرنامج "ست الحسن" مع الإعلامية شريهان أبو حسن إنّ الأمومة أمر صعب للغاية، خاصة وإنها تختبرها للمرة الأولى، وأكدت زينة أن ولديها عز الدين وزين الدين ولدا بصحة ضعيفة.

وأضافت أن حبها ازداد لوالدتها بعد إنجابها، لأنها عرفت معنى الأمومة الحقيقي، وقالت إنها تعايد والدتها في كل عام في مثل هذا اليوم، خاصة أنّ والدتها تطلب بنفسها الهدية.

ولم تتطرّق زينة في الاتصال إلى قضيتها مع عز، كما اتفقت مع فريق الإعداد.

من جهة ثانية، وفي آخر تطورات النزاع القائم بين زينة وأحمد عز في قضية النسب، فقد علمت "سيدتي نت" انّه تمّ استدعاء مصطفى شقيق عز للتحقيق معه كشاهد على الحمل، بناءً على طلب محامي زينة من خلال أقوال أدلت بها هذه الأخيرة في النيابة.

وقد أشارت زينة أن مصطفى شقيق عز طلب منها أثناء تواجدها في أمريكا إجراء تحليل البصمة الوراثة DNA وإرسال النتيجة له، وبناء عليه قال إنه سيحاول إقناع عز بالاعتراف بطفليه.

واستشهدت زينة بشقيقتها نسرين التي قالت في النيابة إن عز حاول كثيراً إقناع زينة بالإجهاض، إلا أنها كانت ترفض الفكرة تماماً، وقالت إنها أي نسرين ذهبت أكثر من مرّة مع زينة إلى منزل عز للحديث معه في هذا الأمر لكن رده الدائم كان الإجهاض فقط.