إغلاق مطار طرابلس بعد سقوط قذائف على مدرجات الهبوط

قالت مصادر بمطار طرابلس ووسائل إعلام حكومية إن السلطات الليبية أغلقت مطار العاصمة يوم الجمعة بعد سقوط صواريخ على المدرج.

وقال مسؤول أمني رفيع ان الرحلات توقفت لكنهم يأملون في اعادة فتح المطار خلال ساعات وان العمال يزيلون الحطام.

وقالت وكالة الانباء الليبية إن صاروخين سقطا عند الفجر على المدرج. ولم يعرف السبب لكن سكانا قالوا انه أمكن سماع صوت اطلاق نار أثناء الليل في العاصمة.

وتكافح الحكومة الليبية ميليشيات ساعدت في الاطاحة بمعمر القذافي عام 2011 لكنهم احتفظوا بأسلحتهم للمطالبة بمزيد من السلطة والثروة النفطية والنفوذ