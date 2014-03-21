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الحماية المدنية: انتشال جثتى الطفلين من أسفل أنقاض عقار أوسيم

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الحماية المدنية: انتشال جثتى الطفلين من أسفل أنقاض عقار أوسيم الحماية المدنية: انتشال جثتى الطفلين من أسفل أنقاض عقار أوسيم

قال العميد جمال عبد المنعم، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إن منزلا مكونا من ثلاثة طوابق بشارع الطبونة بمنطقة أوسيم انهار سقف الطابق الأول على أسرة مكونة من 7 أشخاص، مما أدى إلى وفاة طفلين وإصابة الباقى، وتم نقلهم للمستشفى.

وأضاف مدير إدارة الحماية المدنية، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، أن قوات الإنقاذ هرعت إلى مكان البلاغ بمجرد تلقيه، وتم التعامل مع الموقف، وانتشال جميع أفراد الأسرة، ونقلهم للمستشفى، وتم الانتهاء من عمليات التنقيب تحت الأنقاض، ولم يتم العثور على أى أشخاص آخرين.

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