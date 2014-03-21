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غداً..مؤتمر"النوبة فى قلب الوطن" بـنقابة الصحفيين بحضور وزراء ومسئولين

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غداً..مؤتمر"النوبة فى قلب الوطن" بـنقابة الصحفيين بحضور وزراء ومسئولين غداً..مؤتمر"النوبة فى قلب الوطن" بـنقابة الصحفيين بحضور وزراء ومسئولين

تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، بالتعاون مع "منتدى شباب أدندان النوبى"، مساء غد السبت، مؤتمر "النوبة فى قلب الوطن" الذى وذلك بمناسبة مرور 50 عاما على تهجير أبناء النوبة، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين والمثقفين والأكاديميين المتخصصين فى التنمية والتاريخ والتراث، فى تمام الرابعة والنصف عصراً.
> وقال محمد جمال أبو زيد رئيس المؤتمر، إنه سيتم خلال المؤتمر استعراض تهجير النوبيين منذ إنشاء خزان أسوان حتى بناء السد العالى خلال 4 هجرات متتالية، والتضحيات التى قدموها من أجل خير وطنهم، باعتبارهم جزءا من نسيج المجتمع المصرى وصمام أمان بوابة الجنوبية.

وأضاف أنه ستتم مناقشة مطالب أهل النوبة التى طرحوها منذ عام 1964 عقب تهجيرهم الأخير، ووضع النوبة فى الدستور الجديد بعد عقود من التهميش، بالإضافة إلى مقترحاتهم والآمال التى يعقدونها على الرئيس القادم فى ظل عصر ومستقبل مشرق لمصر بعد ثورة 25 يناير واكتمالها بثورة 30 يونيو بمكتسبات العيش والحرية والعدالة الاجتماعية".

وأوضح أبو زيد أن المؤتمر سيطرح رؤى وتصورات تطوير منطقة نصر النوبة فى كوم أمبو التى تضم 40 قرية نوبية، تشمل قبائل أهل النوبة من الماتوك والفاديكا والعرب الممثلة لجمع أهل النوبة، منوها بأنه سيتم فى ختام المؤتمر إصدار عدد من التوصيات سيتم رفعها لرئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، والتى تمثل رؤى وأفكار أهل النوبة.

وأشار أبو زيد، إلى أنه سيقام على هامش المؤتمر، معرضا لمنتجات البيئة النوبية التى تميزها، وتجعل لها خصوصية، بالإضافة إلى صور تاريخية توضح مراحل تهجير النوبيين، بالإضافة إلى تسليط الضوء على عادات وتقاليد أهل النوبة التى يرتبطون بها ارتباطا وثيقا.
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