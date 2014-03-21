«الصحة»: إصابتان في حادث مستودع أنابيب البوتجاز بالبراجيل.. ولا وفيات‎

أعلنت وزارة الصحة والسكان، في بيان لها، الجمعة، عن إصابة شخصين بإصابات طفيفة في حادث مستودع أنابيب البوتاجاز بالبراجيل، فجر الجمعة، مؤكدة أنه لا توجد وفيات.

وأشار بيان الوزارة إلى أن المصاب الأول أصيب باختناق وتم نقله إلى المستشفى، والثاني تم إسعافه في مكان الحادث وترك بعد تمام شفائه.

كان 4 ملثمين هاجموا مستودع أنابيب بالبراجيل في منطقة زراعية قرب طريق المحور، صباح الجمعة، وأشعلوا النيران فيه باستخدام «جراكن» بنزين، وتكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لتحديد هويتهم.

وأفادت التحقيقات الأولية بأن الجناة قيدوا خفير المستودع وأشعلوا النيران في 6 سيارات نقل محملة بأكثر ألف أنبوبة غاز، ما أسفر عن تدمير المستودع والسيارات بالكامل، ثم فر المهاجمون هاربين.