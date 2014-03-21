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6 إطلالات خاصة بالأم الشابة

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6 إطلالات خاصة بالأم الشابة 6 إطلالات خاصة بالأم الشابة

الأسود والأبيض... ثنائي يصعب انفصاله في عالم الأناقة. إعتمديه لإطلالة رصينة وأضيفي عليه لمساتك الخاصة في مجال الذوق لتكوني متجددة على الدوام.
- تنسيق وتصوير: جهاد حجيلي.
- ماكياج: إيلي استيفان.
- تصفيف شعر: M Siala.
- الأزياء من محلات: Celine, Fendi, Chloe, Stella McCartney, Marni, Balenciaga, Kamishibai, Jimmy Choo, Alexander McQueen, Etro – بيروت.

الصورة رقم 1:
من Balenciaga:
- بنطلون مطبع باللون الأسود. سعره 6195$.
- توب باللون الأبيض. سعرها 2430$.
- حذاء بدون كعب بلوني الأبيض والأسود من Celine. سعره 895$.
- أساور من Nonu. سعرها 146$ متوفرة في محلات Kamishibai.

الصورة رقم 2:
- جامبسوت باللون الأسود من Fendi. سعره 1790$.
- حقيبة من الجلد من Stella McCartney. سعرها 1715$.
- حذاء ذو كعب مرتفع من Etro. سعره 1030$.

الصورة رقم 3:
من Chloe:
- تنورة من الجلد الأسود. سعرها 4095$.
- قميص باللون الأبيض. سعرها 1370$.
- نظارات شمسية من Marni. سعرها 395$.

الصورة رقم 4:
- توب مطبعة من Marni. سعرها 915$.
- بنطلون باللون الأبيض من Celine. سعره 995$.
- حذاء مخطط من Fendi. سعره 1145$.

الصورة رقم 5:
من Alexander McQueen:
- قميص باللون الأبيض. سعرها 1943$.
- جاكيت مطبعة. سعرها 6895$.

الصورة رقم 6:
من Stella McCartney:
- - جامبسوت باللون الأبيض. سعره 1275$.
- حقيبة على شكل قلب. سعرها 1115$.
- جاكيت باللون الأبيض والأسود من Etro. سعرها 1415$

 

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