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تشيلسي يصطدم بسان جيرمان بذكريات مورينيو

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تشيلسي يصطدم بسان جيرمان بذكريات مورينيو تشيلسي يصطدم بسان جيرمان بذكريات مورينيو

اصطدم تشيلسي بنظيره باريس سان جيرمان بعد القرعة التي أجريت مراسمها في مدينة نيون السويسرية يوم الجمعة لتحديد دور ربع نهائي دوري الأبطال.

ويقام لقاء الذهاب في فرنسا على ملعب باريس سان جيرمان، في حين يستضيف تشيلسي لقاء العودة في ستامفورد بريدج.

والتقى تشيلسي مرتين مع سان جيرمان في دوري الأبطال لم يخسرهما.

وتقام مباريات الذهاب أحد يومي 1،2 أبريل، والعودة 7 و8 من الشهر نفسه.

وتعود مواجهة تشيلسي مع بطل فرنسا، كأول مواجهة يخوضها جوزيه مورينيو المدير الفني للزرق في دوري أبطال أوروبا في دور المجموعات عام 2004.

ونجح مورينيو في الفوز بثلاثية نظيفة.

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