نيمار يأكل دقيق بسبب خسارته لرهان

مدريد، (إفي): نشر البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم برشلونة الإسباني، شريطا مصورا على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه وهو يتناول الدقيق بينما يغني بعد خساره لرهان مع بعض أصدقائه.

وأشارت صحيفة (سبورت) الإسبانية إلى إمكانية أن يكون هذا الشريط قد تم تصويره خلال الرحلة التي قام بها نيمار مؤخرا إلى باريس للترفيه عن نفسه، والتي زار فيها مدينة ملاهي "ديزني لاند".

وأثارت هذه الزيارة الكثير من الانتقادات للاعب لأنها تأتي في الوقت الذي يستعد فيه البرسا بعد غد الأحد لخوض لقاء الكلاسيكو أمام ريال مدريد في إطار الجولة الـ29 من الليجا.

ومن المعروف أن ريال مدريد يتصدر حاليا بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 70 نقطة، بفارق أربع نقاط عن غريمه الكتالوني صاحب المركز الثالث.