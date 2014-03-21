أخبار عاجلة

تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: أهم من عودة المساعدات هو التنسيق الإستراتيجي -
الأزهر يدين تفجير "سان بطرسبرج".. ويطالب بـ"استراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب" -
مصدر أمني يكشف سبب اختطاف "شيخ الفواخرية" في سيناء -
"النواب الليبي" يقرر العودة إلى الحوار السياسي ويضع 7 مبادئ -
الحصيلة النهائية لـ"تفجير بطرسبورج": سقوط 10 قتلى و37 مصابا -
محافظ الإسكندرية: بدء تطوير قلعة قايتباي ومقابر كوم الشقافة -
صور| صانع أختام يدوية: «هربت من البطالة.. والزباين كتير» -
فيديو| السيسي لـ«ترامب»: معجب بشدة بشخصيتك «المتفردة» -
فيديو| ترامب: السيسي «حليفي وصديقي» -
«اقتصادية البرلمان» تصوت على مواد قانون الاستثمار المؤجلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

نيمار يأكل دقيق بسبب خسارته لرهان

Google+ Print
نيمار يأكل دقيق بسبب خسارته لرهان نيمار يأكل دقيق بسبب خسارته لرهان

مدريد، (إفي): نشر البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم برشلونة الإسباني، شريطا مصورا على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه وهو يتناول الدقيق بينما يغني بعد خساره لرهان مع بعض أصدقائه.

وأشارت صحيفة (سبورت) الإسبانية إلى إمكانية أن يكون هذا الشريط قد تم تصويره خلال الرحلة التي قام بها نيمار مؤخرا إلى باريس للترفيه عن نفسه، والتي زار فيها مدينة ملاهي "ديزني لاند".

وأثارت هذه الزيارة الكثير من الانتقادات للاعب لأنها تأتي في الوقت الذي يستعد فيه البرسا بعد غد الأحد لخوض لقاء الكلاسيكو أمام ريال مدريد في إطار الجولة الـ29 من الليجا.

ومن المعروف أن ريال مدريد يتصدر حاليا بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 70 نقطة، بفارق أربع نقاط عن غريمه الكتالوني صاحب المركز الثالث.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع