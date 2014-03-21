قرعة دوري الأبطال .. مواجهة ساخنة لمانشستر أمام بايرن

نشرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية صورة تظهر فيها قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا والتي ستجرى بعد ظهر الجمعة في مدينة نيون السويسرية.. وكما العادة فمع إقتراب القرعة دائما ما تكون هناك تكهنات عن وجود تلاعب.

وأبرز ما أسفرت عنه هذه القرعة هي مواجهة ساخنة بين مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ حامل لقب دوري الأبطال.

ومن جهة أخرى فإن تشيلسي سيواجه باريس سان جيرمان والذي يقوده الهداف السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.. من خلال هذه المواجهة فإن النادي الباريسي سيذهب كمرشح خاصة أن هذا الموسم الفريق يقدم مستويات كبيرة بقيادة لوران بلان ومع الثنائي في خط الهجوم إبرا وكافاني.

ومن جهته فإن وصيف بطل أوروبا بوروسيا دورتموند سيواجه ريال مدريد.. الفريق الألماني لا يمر هذا الموسم بأفضل فتراته ولم يعد قوي مثل مواسم سابقة.

وفي مواجهة اسبانية خالصة يواجه برشلونة أتلتيكو مدريد في مواجهة نارية.