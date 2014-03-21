الجيش السورى يسيطر على قلعة الحصن بعد حصار 3 أشهر

ذكرت وسائل إعلام سورية رسمية، أمس الخميس، أن القوات الحكومية استعادت السيطرة على قلعة الحصن من مقاتلي المعارضة في وسط البلاد، بعد حصار دام 3 أشهر.

ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا» عن بيان للقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، القول إن وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع الدفاع الوطني، تمكنت ظهر الخميس من رفع علم الجمهورية العربية السورية، فوق قلعة الحصن وإعادة الأمن والاستقرار إلى بلدة الحصن والبلدات المحيطة بها، التي اتخذتها العصابات الإرهابية مقرا لتجميع السلاح والإرهابيين المتسللين عبر الحدود اللبنانية، ومنطلقا للاعتداء على السكان المدنيين الآمنين في المناطق المجاورة.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، إن 60 شخصا على الأقل من بينهم 15 من مقاتلي المعارضة قتلوا وأصيبوا لدى محاولتهم الفرار إلى الحدود اللبنانية.

وقلعة الحصن التي بنيت خلال الفترة من عام 1142 و1271، وصنفتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) كموقع للتراث العالمي في عام 2013.

وفي محافظة الرقة شمال سوريا، أجبر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش»، نحو 600 كردي على مغادرة منازلهم غداة العطلة الوطنية للاحتفال بعيد النيروز الكردي، حسبما أفاد المرصد الخميس.

وأفاد المرصد بأن نحو 540 كرديا قد فروا إلى تركيا، لكنه حذر من أن «داعش» ربما يهاجم بقية الأسر التي ما زالت موجودة في بعض مناطق قرية تل أبيض في الرقة.