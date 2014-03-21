ميدو لـ”ONA”: سنؤمن دفاعاتنا جيدا في مباراة بطل زامبيا اليوم

كشف أحمد حسام ميدوالمدير الفني للزمالك ، لـ “ONA” ،أنه سيلجأ أولاً إلي الحذر الدفاعي ، والتأمين بشكل جيد لمنطقة وسط الملعب والدفاع ، وذلك حتي لا تحدث مفاجاة غير متوقعة ، وذلك استعدادا لمباراته أمام ناكانا رد يفلز فى ذهاب دور ال16 بدورى أبطال أفريقيا.

أوضح “ميدو” ، أنه يسعي لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم تفيده في التأهل لدور الثمانية من القاهرة وذلك في مباراة العودة.

و في ظل حالة عدم اتضاح الرؤية ، سيخوض المباراة من الملعب وسيقسمها تكتيكيا الي مراحل حتي تظهر ملامح بطل زامبيا.

وأضاف ميدو فى تصريح خاص لــ “ONA”عبر الهاتف من زامبيا ، أنه سيسعى لاحراز هدف هنا علي أرض المنافس ، ولكن الأهم أن لا يمني مرمانا بهد، .

وتحفظ ميدو علي التشكيل الذي سيبدا به المباراة كنوع من التحفيز للاعبيه وحتي لا يخرج أي منهم من حالة التركيز التي يعيشها الفريق.