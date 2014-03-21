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رئيس الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى يصل القاهرة

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رئيس الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى يصل القاهرة رئيس الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى يصل القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولى اليوم الجمعة، رئيس الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى عبد اللطيف الحمد، قادما من الكويت فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام.

ومن المقرر أن يلتقى المسئول خلال زيارته، عددا من كبار المسئولين فى لبحث مشروعات التعاون بين القاهرة والصندوق، خاصة مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية.

وأوضحت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء كانت فى انتظار رئيس الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بمطار القاهرة، أنه من المقرر أن يبحث تمويل مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية والذى يهدف إلى ربط الشبكة الكهربائية المصرية بالشبكة الكهربائية من محطة تحويل بدر فى مصر إلى محطة تحويل شرق المدينة المنورة مرورًا بمحطة تحويل تبوك فى السعودية بطول 1320 كيلو مترا وبقدرة نقل تبلغ حوالى 3000 ميجاوات.
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مصر 365

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