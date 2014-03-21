وزير الأوقاف لـ"الجيش": أبشروا واطمئنوا فأنتم فى رباط ليوم القيامة

قال الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مصر ستظل بلد الأمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مضيفا أن الدفاع عن مصر هو دفاع عن الإسلام لأنها الدرع الحصين والسيف القوى للأمة العربية والإسلامية.

وتابع، أن العمليات الإرهابية هى سحابة صيف وقريبا ستنقشع وتذهب جفاء.

ووجه جمعة، خلال إلقائه خطبة الجمعة بمسجد عباد الرحمن، بمدينة الطور بجنوب سيناء، بحضور محافظ جنوب سيناء خالد فودة، بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لرفع العلم المصرى على طابا، رسالة إلى القوات المسلحة، قائلا، "أبشروا واطمئنوا فأنتم فى رباط وجهاد إلى يوم القيامة، مستعينا بقوله تعالى "ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين".