"الأرصاد": طقس غد لطيف على السواحل الشمالية معتدل على بحرى والقاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية غدا، السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على أقصى جنوبا الصعيد وجنوب سيناء نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد ومدن القناة.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، تنشط على البحر الأحمر تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فمن المتوقع أن تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى مترين والبحر الأحمر، فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 25

> الإسكندرية 11 22

> مطروح 11 20

> بورسعيد 16 20

> دمياط 15 20

> بلطيم 15 22

> الإسماعيلية 11 25

> السويس 11 26

> العريش 10 21

> نخل 12 25

> طابا 11 26

> الطور 17 24

> مرسى علم 17 29

> الغردقة 17 28

> شرم الشيخ 19 29

> رفح 10 20

> كاترين 9 21

> سيوة 8 25

> المنيا 13 27

> الفيوم 13 26

> رأس سدر 14 25

> أبوسمبل 11 31

> وسط الدلتا 11 25

> أسيوط 13 28

> سوهاج 13 29

> الأقصر 16 31

> أسوان 18 32

> شلاتين 18 30

> حلايب 19 29

> الوادى الجديد 17 30

> قنا 16 32

> نويبع 19 27

> السلوم 11 21

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 22 36

> المدينة 19 30

> الرياض 17 27

> المنامة 21 24

> أبوظبى 23 31

> الدوحة 21 28

> الكويت 14 27

> دمشق 7 23

> بيروت 14 23

> عمان 9 22

> القدس 11 25

> غزة 11 24

> بغداد 13 27

> مسقط 23 32

> صنعاء 12 29

> الخرطوم 22 37

> طرابلس 14 23

> تونس 12 20

> الجزائر 8 22

> الرباط 8 19

> نواكشوط 21 37

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة صفر 16

> إسطنبول 8 16

> إسلام آباد 12 26

> نيودلهى 18 32

> جاكرتا 24 33

> بكين 7 22

> كوالامبور 25 34

> طوكيو 5 13

> أثينا 10 19

> روما 10 17

> باريس 6 11

> مدريد 8 15

> برلين 8 15

> لندن 3 10

> مونتريال -5 1

> موسكو 3 12

> نيويورك 4 14

> واشنطن 8 19