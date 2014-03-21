خطيب النور: نشهد حربا ضد الإسلام.. وعلى المسلمين الاستيقاظ من غفلتهم

طالب خطيب مسجد النور بالعباسية المسلمين بالتوحد والاعتصام، لمواجهة ما تشهده الأمة الإسلامية، من حرب شديدة على الإسلام.

وشدد "خطيب النور"، خلال خطبته، على ضرورة أن يستيقظ المسلمون من غفلتهم، وأن يكون السياسيون على درجة من الوعى واليقظة، حفاظاً على استقرار مؤسسات الدولة.

وتحدث عن فضل بر الوالدين، وما يشكلانه من أصل حياة الأبناء ومنبع الخير فيهم، ووصفهم بـ"زارعى القيم والمبادئ فى نفوسهم"، قائلا، "لا حضارة بغير أخلاق، ولا تقدم بغير أسس تربوية عالية تدفع المجتمع إلى الأمام، وتعلو به إلى أعلى المقامات".