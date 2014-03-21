وقف محطتى مياه البدرشين والحوامدية بعد وصول عكارة النيل للجيزة

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم توقف محطتى مياه البدرشين والحوامدية بعد وصول عكارة مياه النيل لمحافظة الجيزة صباح اليوم.

وأضاف رسلان لـ"اليوم السابع" أنه تم تخزين مياه الأيام الماضية لمواجهة توقف محطات المياه بمجرد وصول العكارة للمحافظة، لافتا إلى أنه سيتم ضخ المياه المخزنة وتشغيل السيارات المحملة بالمياه للمناطق التى سيحدث بها ضعف أو انقطاع فى المياه.

وأشار رئيس الشركة القابضة إلى أنه سيتم اللجوء إلى تشغيل محطات مياه الآبار الإرتوازية لمواجهة توقف بعض المحطات.

وأشار إلى أنه تم إعلان حالة الطوارئ فى محافظة القليوبية، وذلك استعدادا لوصول عكارة المياه للمحافظة، كما سيتم تحليل المياه كل نصف ساعة بدلا من ساعتين.