بازل مع قطبي البرتغال وثنائي إسبانيا ويوفنتوس الأبرز في ربع نهائي دوري أوروبا

(إفي): اكتمل عقد المتأهلين لربع نهائي بطولة دوري أوروبا بصعود الثمانية: فالنسيا وسيفيليا الإسبانيين، وبورتو وبنفيكا البرتغاليين، يوفنتوس الإيطالي، ليون الفرنسي، الكمار الهولندي وبازل السويسري.

وفجر بورتو البرتغالي مفاجأة اليوم بالتأهل لدور الثمانية على حساب مضيفه نابولي الإيطالي على ملعب سان باولو رغم تعادلهما 2-2 في إياب دور الـ16.

وتأهل "التنانين" الى ربع النهائي بنتيجة إجمالية 3-2 ، حيث فازوا ذهابا في ملعب الدراجاو 1-0.

كانت الأسبقية لأصحاب الأرض بهدف للمقدوني جوران بانديف الذي انفرد بتمريرة رائعة من الأرجنتيني جونزالو إيجواين (ق21).

ودفع نابولي ثمن الفرص العديدة التي أهدرها، بينما كان بورتو أكثر واقعية في استغلال الفرص القليلة التي أتيحت له.

ونجح الضيوف في تسجيل هدفين متتاليين في غضون 6 دقائق، عن طريق الجزائري نبيل غيلاس (ق70) من انفراد بمرمى الحارس الإسباني بيبي رينا، ثم النجم ريكاردو كواريزما بعد مهارة فردية رائعة بمراوغة ثلاثة من مدافعي السيليستي (ق76).

وبعد فوات الأوان تعادل نابولي عبر البديل الكولومبي دوفان زاباتا من متابعة لتمريرة الإسباني خوسيه كاييخون في الثوان الاخيرة.

ولحق ببورتو مواطنه وغريمه الأزلي بنفيكا الذي أخرج توتنام الإنجليزي من دور الـ16.

وودع توتنام البطولة بالرغم من التعادل إيابا على أرض بنفيكا 2-2 ، حيث أنه كان قد خسر ذهابا في لندن 1-3.

تقدم لبنفيكا المدافع الأرجنتيني إيزيكيل جاراي (ق34)، قبل أن ينجح لاعب الوسط البليجيكي ناصر الشاذلي في قلب النتيجة بهدفين (ق78 و79)، قبل أن يخمد المهاجم البرازيلي ليما دوس سانتوس ثورة الضيوف بهدف من ركلة جزاء (ق90).

وبهذا الفوز يخرج بنفيكا فائزا 5-3 بمجموع المباراتين.

ومن شبه الجزيرة الأيبيرية تأهل ممثلان عن الكرة الإسبانية ايضا فالنسيا وسيفيليا.

وتأهل فالنسيا الى الدور ربع النهائي بعد أن أطاح بلودوجوريتس رازجراد البلغاري من دور الـ16 بنتيجة إجمالية 4-0.

وفاز "الخفافيش" اليوم على ملعبهم ميستايا بهدف دون رد سجله باكو الكاسير في الدقيقة 60.

وكرر فالنسيا بذلك فوزه في الذهاب على أرض خصمه البلغاري بثلاثية نظيفة.

وصعد سيفيليا لربع النهائي بشق الأنفس بعد عودة تاريخية اليوم امام جاره ريال بيتيس في دربي الأندلس بفضل ركلات الحظ الترجيحية.

كانت مباراة الذهاب على ملعب إشبيلية قد انتهت بفوز ريال بيتيس 2-0.

وانقلبت الأمور رأسا على عقب اليوم في الإياب على ملعب ريال بيتيس، حيث أنهى سيفيليا اللقاء بفوز بنفس النتيجة بفضل ثنائية خوسيه أنطونيو رييس والكولومبي كارلوس باكا (ق20 و75).

واستمرت النتيجة على حالها حتى بعد شوطين إضافيين ليحتكما الى ركلات الترجيح، والتي ابتسم فيها الحظ لإشبيلية بنتيجة 4-3.

وعوض يوفنتوس خروج مواطنه نابولي، لكنه اضطر لإخراج ابن وطنه ايضا فيورنتينا من نفس الدور.

وقاد النجم المخضرم أندريا بيرلو فريقه يوفنتوس للتأهل لربع نهائي بعد الإطاحة بمواطنه فيورنتينا، حيث سجل هدفا رائعا من مخالفة ثابتة في الدقيقة 71 انتهت عليها نتيجة مباراة إياب ثمن النهائي على ملعب أرتيميو فرانكي بمدينة فلورنسا.

وعوض اليوفي تعادله في الذهاب على ملعبه يوفنتوس أرينا 1-1.

وقدم الفيولا مباراة جيدة ولاحت له عدد من الفرص، لكنه تأثر سلبا بطرد مدافعه الأرجنتيني جونزالو رودريجز في الدقيقة 69 قبل دقيقتين من الهدف.

وأثبت بيرلو براعته في تنفيذ الضربات الثابتة، حيث منح "السيدة العجوز" قبل ايام فوزا ثمينا في الدوري المحلي على جنوى بهدف بطريقة مماثلة في الثوان الاخيرة.

ويواصل بذلك البيانكونيري طريقه في اليوروبا ليج بجانب تصدره للكالتشو بفارق كبير عن مطارده روما.

وتأهل بازل السويسري بصعوبة إلى ربع النهائي بعد الفوز خارج الديار على ريد بول سالزبورج النمساوي، بهدفين مقابل هدف، في إياب دور الـ16 بالبطولة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي ، ليتأهل الفريق بعد فوز اليوم.

وبالرغم من تقدم المهاجم الإسباني جوناثان سوريانو لريد بول، إلا أن بازل عاد وأحرز هدفين عن طريق المهاجم ماركو ستريلر (ق50) والمدافع الأرجنتيني جاستون ساورو (ق60)، وذلك رغم طرد اللاعب سوتشي في الدقيقة التاسعة.

وحقق فيكتوريا بلزن التشيكي اليوم فوزا معنويا على ضيفه ليون الفرنسي بهدفين مقابل هدف، ليخرج من ثمن نهائي اليوروبا ليج، بعد الخسارة ذهابا 4-1.

أحرز هدفي أصحاب الأرض كل من لاعب الوسط دانيل كولار (ق60) والمهاجم مارك تيشل (ق62)، وأضاع الأخير ركلة جزاء في الدقيقة 70.

وأحرز هدف ليون الوحيد، المهاجم بافيتيمبي جوميس (ق45).

ولحق ألكمار الهولندي بالثمانية الكبار بعد التعادل سلبيا مع مضيفه أنجي محج قلعة الروسي في إياب دور الـ16 ، مستفيدا من فوزه ذهابا بهدف.

وفاز ألكمار ذهابا بركلة جزاء أحرزها بنجاح لاعب الوسط الأمريكي آرون يوهانسون.