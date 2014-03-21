ارجعوا معنا بالزمن وشاهدوا النّجوم أطفالاً

الطّفولة هي أولى المراحل التي يحياها الإنسان، وميزتها الصدق. وأهم ما فيها أنّ دورها كبير في تحديد الهويّة الشّخصية مستقبلاً، نظراً إلى قدرتها على التأثير في حياة الشخص.

وثمة أشخاص يعيشون مرحلة طفوليّة صعبة ومريرة، فينعكس ذلك في ردود أفعالهم، وتصبح تلك الصعوبات حافزاً لهم من أجل تخطّي ما هم عليه، ويبدؤون السّعي تالياً للوصول إلى أهمّ وأعلى المراكز في المجتمع.

ومشاهير العالم كجميع الناس مرّوا بمرحلة الطّفولة، فمنهم من ارتسمت ملامح النّجومية على وجوهم منذ الطّفولة، ومنهم الذين بدا عليهم أنهم شديدو البعد عن ذلك. لكن ملامح البراءة كانت هي القاسم المشترك بين الجميع.

فلنلقِ نظرة على صور أبرز نجوم العالم وهم أطفال، ولنرَ ما إن كان هناك شبهٌ بين صور الطفولة وصورهم الحالية.

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