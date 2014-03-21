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الأحد المقبل.. "الإسكان" تطرح 10 آلاف وحدة سكنية للحجز فى 13 مدينة

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الأحد المقبل.. "الإسكان" تطرح 10 آلاف وحدة سكنية للحجز فى 13 مدينة الأحد المقبل.. "الإسكان" تطرح 10 آلاف وحدة سكنية للحجز فى 13 مدينة

قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه سيتم طرح 10 آلاف وحدة سكنية فى 13 مدينة جديدة، بمساحات تتراوح ما بين 57 متراً إلى 63 متراً لمحدودى الدخل بعد غد الأحد.

وأضاف مدبولى، أن الوحدات الجديدة سيتم تطبيق مبادرة البنك المركزى عليها، خاصة بعد الموافقة على تعديل قانون التمويل العقارى، حيث سيتراوح المقدم بين 15 إلى 18 ألف جنيه بدلا من 35 ألف جنيه، مشيراً على أنه تم تقليل نسبة المقدم المقرر دفعة لـ15% من قيمة الوحدة بدلا من 40%.

وأكد أن سعر الوحدة يتراوح ما بين 75 ألف جنيه إلى 130 ألف جنيه، لافتا إلى أن طرح هذه الوحدات سيكون من خلال صندوق التمويل العقارى.

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