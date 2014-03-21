"قومى الطفولة" يرصد 1617 بلاغا عن أطفال تعرضوا للعنف من 2011 حتى 2013

أجرى المجلس القومى للطفولة والأمومة، رصدا عن حالات الأطفال ممن تعرضوا لأحد أشكال العنف التى نتج عنها آثار سلبية على الطفل، مما أدى إلى توجههم إلى الإبلاغ سواء من خلال خط نجدة الطفل، أو عبر وسائل الإعلام خلال الفترة من 2011 وحتى 2013.

وقال التقرير إن عدد البلاغات بلغت 1617بلاغا عن أطفال يواجهون إساءة المعاملة، والإيذاء من قبل أفراد ومؤسسات المجتمع، ولكن ليست كل مشكلات الإيذاء وإساءة المعاملة ينتج عنها آثارا مادية ملموسة تجاه الطفل يمكن التعبير عنها فأحيانا يكون ذلك فى شكل معنوى يصعب رصده.

وأضاف التقرير، أن العنف من بالغين لأطفال جاء فى المرتبة الأولى بـ960 بلاغا، ثم ضحايا التحرش 79 بلاغا، وضحايا القتل 74 حالة، والعنف من طفل لطفل 65، وضحايا الخطف 64 حالة، وضحايا الاغتصاب 60 حالة، وضحايا الاتجار 55 حالة، وضحايا إهمال 33 حالة، وضحايا التعذيب 21 حالة، وضحايا أحداث الإرهاب 19 حالة.

من جانبها قالت الدكتور عزة العشماوى أمينة المجلس، فى تصريحات خاصة لـ"ليوم السابع"، إن الهدف من إجراء هذه التقارير والدراسات التحليلة هو رصد أشكال الإهمال والعنف الذى يتعرض له الأطفال، والذى يؤثر بالسلب على سلوكهم، ومحاولة إيجاد حلول لهؤلاء الأطفال مرة أخرى، وإعادة دمجهم فى المجتمع.

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