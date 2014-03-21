من الكلمات الشائعة والمعمول بها «أن الحامل تأكل لفردين وليس لفرد واحد» تأكل لنفسها ولجنينها؛ دلالة على وجوب توفير الغذاء الجيد المناسب لها طوال فترة الحمل؛ حتى لا يستنزف جسمها مخازنه الغذائية فتتعب وتضعف مقاومتها للعدوى، من هنا كان علينا التعرف على مقومات الغذاء المثالي للحامل، المفضلة والأخرى التي يجب تجنبها.

الاختبار يضم مجموعة من القواعد والأصول للغذاء المثالي، وما عليك إلا وضع علامتك على ما تتعرفين عليه وتطبقينه.

1- «الطعام الذي تتناوله الحامل يُمتص في مجرى الدم، وتنتقي منه أنسجة جسمها أو جسم الجنين العناصر الغذائية اللازمة له».

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2- «الأهم أن يحتوى طعامها على عناصر غذائية تعينها على اجتياز فترة الحمل».

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3- «الحامل التي تهتم بوجبة الفطور بها...تلد طفلاً أصح جسمانياً».

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4- «التنوع في اختيار الغذاء يضمن الحصول على مختلف الفيتامينات والمعادن».

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5- «على الحامل أن تحرص على تناول اللبن ومنتجاته؛ الخضروات الورقية- والجذرية- والحبوب الكاملة والبقول والخبز».

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6- «عليك باللحوم والطيور والأسماك، فهي تمد الجسم بالأحماض الأمينية والمعادن خاصة الحديد».

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7- «البيض وخاصة صفاره من المغذيات المفيدة، لما يحتويه من نسبة مرتفعة من البروتين والحديد وفيتامين «أ» و«ب» و«ب2»، وحمض الفوليك».

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8- «البذور والمكسرات تحتوي على البروتين، والدهون، وفيتامين «ب»، والحديد، والزنك».

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9- «ابتعدي عن الملح والأغذية المملحة، قللي من السكر والحلويات والكافيين».

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10- «عليك بشرب الماء بمعدل 4-6 أكواب؛ فهو يطهر الدم من المواد السامة والفضلات».

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11- «الفيتامينات والمعادن من الغذاء الطبيعي يتم امتصاصها أفضل من الأدوية بالمستحضرات».

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12- تناول الفيتامينات والمعادن لا ينبغي أن تجعل الحامل تهمل تناول الغذاء.

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النتيجة

حامل وبصحة وعافية

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نعم أنت حامل تتمتعين بصحة وعافية مادمت تحرصين على تناول الغذاء الصحي السليم وتتجنبين الأغذية المضرة، والأجمل أنك أهلت نفسك بالقراءة والمعرفة، وتعرفت على التغيرات البنائية لكل أعضاء الجسم، وما تتطلبه من جرعات غذائية زائدة، وتدركين أن نقص بعض العناصر الغذائية يعود بالضرر على الأم والجنين معاً؛ فتصاب هي بالضعف العام والقابلية للعدوى، ويصاب الجنين بالتشوه.

أشهر من الحمل..وتمر

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أخشى على جنينك الذي تنتظرينه من أن يُولد قليل الوزن فتقل مناعته؛ فأنت لم تتعرفي على القواعد الصحية للغذاء الصحي الأمثل، وهذا يُصعب عليك تقبل العوارض التي ستقابلينها، وإذا كانت الوقاية خيراً من العلاج فأنت لا تستفيدين من تجارب المقربات؟ الأمر بسيط....هناك أطعمة اقتربي منها وتناوليها، وأخرى تجنبيها؛ حتى يأتي المولود من دون رغبة في بذل أي مجهود لصالحك وصالحه!... مثال: الملح الزائد يصيب الحامل بارتفاع في ضغط الدم، وظهور الزلال في البول، وكل الخطر أن يحدث تسمم حمل!

ببساطة

*تناولي طعامك بمعدل ثلاث وجبات يومياً

*تناولي حبوباً مخبوزة وغلال ثلاث وجبات يومياً

*كوبان من اللبن أو أكثر.

*اقبلي على الزبادي والجبن.

* تناولي خبزاً من الدقيق الكامل.

* لا تنسي الفيتامينات والمعادن.

* تناولي اللحم ثلاث مرات أسبوعياً.

* استخدمي كمية بسيطة من السكر.