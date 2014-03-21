فصل 23 طالبًا قاموا بأعمال تخريبية فى مظاهرات 19 مارس بجامعة القاهرة

قررت جامعة القاهرة فصل23 طالبا قاموا بأعمال تخريب وعنف بالحرم الجامعى ورفع علم القاعدة فى مظاهرات الأربعاء 19 مارس التى دعت اليها جماعة الأخوان .

وأكد بيان لجامعة القاهرة أنه جارى حصر أخرين شاركوا فى أعمال التخريب التى شهدتها ساحة الحرم الجامعى فى تللك التظاهرات .

وأشار البيان الى أن الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة كان قد كلف فريقًا من الشؤون القانونية بالجامعة والأمن الإداري بتفريغ الفيديوهات المسجلة عن طريق كاميرات الجامعة قبل تحطيمها خلال تللك المظاهرات وتحديد هوية وأسماء الطلاب الذين مارسوا عنفا وتخريبًا في هذا اليوم، ومنها التعدي على كلية الحقوق وتحطيم الباب الرىْيسى لادارة الكلية وبعض المكاتب الإدارية والنجف بالمدخل ورفع علم القاعدة وتحطيم بعض كاميرات المراقبة بالحرم الجامعي ومحاولة تعطيل العملية التعليمية ، حيث تم ابلاغ النيابة العامة التي قامت بالحضور لمعاينة الخسائر والتلفيات بكلية الحقوق والهندسة التي أصيب منها أربعة طلاب خلال الأحداث وتم تحرير محضررقم 4818 لسنة 2014 جنح الجيزة بالوقائع التي حدثت في هذا اليوم و مرفق معه الفيديوهات المسجلة. كما قامت إدارة الفحص الجنائي عقب انتهاء يوم التظاهرات بتمشيط الجامعة وتم العثور على 3 قنابل يدوية الصنع أحدهما انفجرت بكلية الحقوق دون خسائر في الأرواح أو اصابات وأبطل خبراء المفرقعات مفعول القنبلتين الآخريين.

وأكد نصار :” أن الجامعة اتخذت الإجراءات القانونية ضد الطلاب المتورطين فى العنف والتخريب”، مشيرا :” الى أن الجامعة لن تتهاون فى إعمال القانون مع الذين يمارسون عنفا وتخريبا فى الجامعة ، بما في ذلك استخدام المادة الجديدة التي تم اضافتها لقانون تنظيم الجامعات لردع الطلاب المخربين والتي تسمح بالفصل من الجامعة .

وفي السياق ذاته ، تقرراخلاء اقامة طلاب من المدينة الجامعية من ضمن المشاركين فى أعمال العنف التى جرت خلال تظاهرات الأربعاء.