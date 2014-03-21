إنهاء 6 فاعليات لإخوان المنوفية في جمعة ” أم الشهيد” قبل وصول الشرطة

نظم صباح اليوم الجمعة، العشرات من أعضاء جماعة الاخوان بالمنوفية مجموعة فاعليات صباحية بعدد قرى المحافظة ومدينة السادات تحت عنوان جمعة ” أم الشهيد” تلبية لدعوة التحالف الداعم لمرسى إحتجاجا على ما أسموه الانقلاب العسكرى على الشرعية والمطالبة بالافراج عن المعتقلين.

أنطلقت أولى الفاعليات بمدينة السادات حيث خرجت مسيرة ضمت نحو 150 شخص من سوق المنطقة الرابعة بالمدينة إحتجاجا على إستمرار حبس العشرات من أبناء مدينة السادات وإحالة آخرين للمحاكمة مطالبين بسعة الافراج عن زويهم المحبوسين وتم إنهاء المسيرة فور علمهم بوصول قوات الأمن دون إلقاء القبض على أى من المشاركين فيها.

وفى مدينة أشمون نظم العشرات من المنتمين لجماعة الاخوان وقفة أمام المدخل الرئيسى للمدينة رددوا خلالها هتافات مناهضة للجيش والشرطة وتم إنهاء الوقفة قبل وصول قوات الأمن .

وفى مدينة تلا حيث نظمت أخوات جماعة الأخوان وحركة 7 الصبح سلسلة بشرية داخل المدينة ورفعوا صور محمد مرسي، وشارات رابعة ، ومعتقلي مركز تلا وأنتهت السلسة قبل وصول القوات .

وفى قرية العراقية التابعة لمركز الشهداء نظمت مجموعة من أخوات جماعة الأخوان سلسلة بشرية على طريق شبين الكوم – السادات قبل أن يقوم الأهالى بفض وقفتهن .

وفى قرية طوخ دلكا بمركز تلا نظم العشرات مسيرة بالدراجات النارية طافت شوراع عدد من القرى رافعين لافتات مناهضة للجيش والشرطة ومطالبة بعودة مرسى للحكم .

وفى قرية كفر نفرة التابعة لمركز بركة السبع نظمت العشرات سلسلة بشرية على مدخل القرية بالطريق الزراعى السريع ” القاهرة – الاسكندرية” رافعين صور عدد من ضحايا فض اعتصام رابعة والمعتقلين .

ومن جانبه، أكد مصدر أمنى أن جميع فاعليات جماعة الاخوان من سلاسل بشرية على الطرق ووقفات هدفها الأول الشو الأعلامى بوجود حراك داخل محافظة المنوفية وهو على العكس تمام مشيرا إلى وقفتهم لا تزيد عن 10 دقائق ويتم إنهاء قبل وصول قوات الأمن .