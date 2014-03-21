تعرّفي إلى مجموعة Iconic لصيف 2014

تمتعي بإطلالة مختلفة تماماً هذا الصيف مع أبرز خطوط الموضة بلمسة تميز متألقة. أضيفي قطعاً جديدة لمجموعة أزيائك الصيفية مع تشكيلة صيف 2014 من Iconic التي تركز على ثلاثة خطوط موضة رائعة: موضة الأزياء ذات الطابع الرياضي Sport Chic، والتي تتخذ طابعاً راقياً وتنتقل من الإطلالة البسيطة العادية التي ظهرت في مواسم سابقة لتبدو أكثر ترفاً وتألقاً وجرأة. وموضة الـRetro Romance التي تشمل مجموعة لطيفة من ألوان الباستل الخفيفة مع باقة من نقوش الأزهار المتنوعة. وموضة الـNew Boho التي تقدم إطلالات احتفالية عصرية تمتزج فيها تأثيرات من سبعينيات القرن الماضي.

إليك أبرز ما تضمنته مجموعة Iconic لهذا الصيف، فهل أعجبتك؟