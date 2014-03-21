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هل اكتسبت النجمات الأناقة من أمهاتهن؟

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هل اكتسبت النجمات الأناقة من أمهاتهن؟ هل اكتسبت النجمات الأناقة من أمهاتهن؟

من يقف وراء أناقة نجمات هوليوود؟ بالتاكيد هناك فريق كامل يساعد كل نجمة على تحقيق إطلالتها على السجادة الحمراء، من خبراء مظهر إلى خبراء تجميل ومزيّني شعر... ولكن ما هو بادٍ أيضاً، أن الذوق والرقي في اختيار الأزياء أمر مكتسب من والداتهن. ففي بعض اللقطات، ظهرت نجمات الصف الأول برفقة أمهاتهن، وبدون في غاية الانسجام في الأذواق. وقد استطعنا أن نلتمس حس الأناقة المتوارث بينهن.
واللافت في هذه الصور، هو أن فارق السن بين بعض النجمات ووالداتهن، لم يقف عائقاً أمام اختيارهن لإطلالات متناغمة وأنيقة. فعلى سبيل المثال، كان لحضور النجمة "أمبر هارد" Amber Heard مع والدتها تأثير كبير، بحيث بدتا بغاية الانسجام والتأنق، وكأنهما حرصتا على اختيار أزياء بألوان وأنماط متقاربة.
كثيرات هن النجمات اللواتي تباهين بإطلالاتهن إلى جانب أمهاتهن، فمن برأيك الثنائي الأكثر انسجاماً بذوقه؟

 

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سيدتي