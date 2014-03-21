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المحكمة الدستورية بتايلاند تقضي ببطلان الانتخابات البرلمانية

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المحكمة الدستورية بتايلاند تقضي ببطلان الانتخابات البرلمانية المحكمة الدستورية بتايلاند تقضي ببطلان الانتخابات البرلمانية

المتظاهرون في تايلاند -أرشيفية

قضت المحكمة الدستورية في تايلاند اليوم ، الجمعة ، ببطلان الانتخابات البرلمانية التي أجريت في الثاني من فبراير الماضي.

من توابع هذا الحُكم ،أن تشكيل الجديدة سيتم تأجيله لفترة أطول وجاء ذلك كرد فعل ، بعد أشهر من الاحتجاجات الرامية لإسقاط حكومة رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا.

وقالت المحكمة ، إن الانتخابات لم تجر في أرجاء البلاد في يوم واحد وبذلك تكون قد إنتهكت مادة في الدستور.

وأعاق المحتجون ، العملية الانتخابية في خمس الدوائر الانتخابية تقريبا الأمر الذي  جعل مجلس النواب بلا نصاب قانوني يؤهله للانعقاد ، واختيار رئيس لحكومة جديدة.

ولم يذكر أي مسؤؤل شيء حول موعد اجراء الانتخابات الجديدة.

 

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