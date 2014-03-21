بعد تهديدات “أردوغان” ..تركيا بدون تويتر

قامت الحكومة التركية تر مساء الخميس بحجب موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، بعد ساعات من التهديدات التي وجهها رئيس الوزراء ، رجب طيب أردوغان بحظر الموقع، بحسب ما أفادت صحيفة حرييت التركية.

وكان أردوغان هدد الخميس بأنه سيقضي على تويتر بعد أنَّ بث مجهولون عددا من التسجيلات الصوتية على الموقع قيل إنها تكشف عن الفساد في اوساط رئيس الوزراء.

وقال أردوغان في تجمع انتخابي في مقاطعة بورصة الغربية ، ”سنقضي على تويتر. لا يهمني ما يقوله المجتمع الدولي”، مضيفا “سيرون قوة الجمهورية التركية”.

وسارع موقع تويتر لإبلاغ مستخدميه في تركيا بأنه بامكانهم الالتفاق على عملية حجب الموقع عبر ارسال تغريداتهم من خلال رسائل نصية قصيرة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر حذر أردوغان من ان حكومته ستحظر شبكتي التواصل الاجتماعي فيسبوك ويوتيوب بعد الانتخابات المحلية المهمة التي ستجري في 30 مارس، الأمر الذي أثار قلق واشنطن.

أ ف ب