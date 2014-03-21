أخبار عاجلة

تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: أهم من عودة المساعدات هو التنسيق الإستراتيجي -
الأزهر يدين تفجير "سان بطرسبرج".. ويطالب بـ"استراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب" -
مصدر أمني يكشف سبب اختطاف "شيخ الفواخرية" في سيناء -
"النواب الليبي" يقرر العودة إلى الحوار السياسي ويضع 7 مبادئ -
الحصيلة النهائية لـ"تفجير بطرسبورج": سقوط 10 قتلى و37 مصابا -
محافظ الإسكندرية: بدء تطوير قلعة قايتباي ومقابر كوم الشقافة -
صور| صانع أختام يدوية: «هربت من البطالة.. والزباين كتير» -
فيديو| السيسي لـ«ترامب»: معجب بشدة بشخصيتك «المتفردة» -
فيديو| ترامب: السيسي «حليفي وصديقي» -
«اقتصادية البرلمان» تصوت على مواد قانون الاستثمار المؤجلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بعد تهديدات “أردوغان” ..تركيا بدون تويتر

Google+ Print
بعد تهديدات “أردوغان” ..تركيا بدون تويتر بعد تهديدات “أردوغان” ..تركيا بدون تويتر

أردوغان -رئيس وزراء تركيا

قامت التركية تر مساء الخميس  بحجب موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، بعد ساعات من التهديدات التي وجهها رئيس الوزراء ، رجب طيب أردوغان بحظر الموقع، بحسب ما أفادت صحيفة حرييت التركية.

وكان أردوغان هدد الخميس بأنه سيقضي على تويتر بعد أنَّ بث مجهولون عددا من التسجيلات الصوتية على الموقع قيل إنها تكشف عن الفساد في اوساط رئيس الوزراء.

وقال أردوغان في تجمع انتخابي في مقاطعة بورصة الغربية ،  ”سنقضي على تويتر. لا يهمني ما يقوله المجتمع الدولي”، مضيفا “سيرون قوة الجمهورية التركية”.

وسارع موقع تويتر لإبلاغ مستخدميه في تركيا بأنه بامكانهم الالتفاق على عملية حجب الموقع عبر ارسال تغريداتهم من خلال رسائل نصية قصيرة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر حذر أردوغان من ان حكومته ستحظر شبكتي التواصل الاجتماعي فيسبوك ويوتيوب بعد الانتخابات المحلية المهمة التي ستجري في 30 مارس، الأمر الذي  أثار قلق واشنطن.

أ ف ب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي