هل تراجعت نسبة مشاهدة "حريم السلطان" بسبب غياب مريم أوزيرلي؟

احتل المسلسل التاريخي التركي "حريم السلطان" المركز الأول إعلامياً بعدد الأخبار المنشورة عنه في الصحافة التركية، متفوقاً على المسلسلات التركية الأخرى المنافسة له حسب تقرير مركز وكالة intipres الإخبارية، حيث نالت أخبار المسلسلات التركية حصة 8 بالمئة من نسبة الأخبار في تركيا بواقع 4000 خبر. وكشف التقرير أن حدث إعدام الأمير مصطفى زاد من الإهتمام الإعلامي بالمسلسل وتزايد نشر الأخبار عنه أكثر من السابق حيث نشر 756 خبر عن "حريم السلطان4" في شهر فبراير فقط، تلاه في المركز الثاني مسلسل "وادي الذئاب9ط الذي نشر عنه 247 خبر ثم جاء في المركز الثالث مسلسل "القبضاي2" ب 181 خبر، وهذه المسلسلات الثلاثة تعتبر ضمن قائمة أفضل 10 مسلسلات تركية وتسبق بقية الأعمال ومن بينها: (الرحمة) و(مد وجزر) و(فاتح حربية) و(الآغا الصغير).

ومازال "حريم السلطان4" محافظاً على تقدمه الجماهيري بتحقيقه أعلى نسبة مشاهدة بفضل قدرته على تجديد نفسه، عبر ضم وجوه محبوبة كل فترة إليه تعوض من انتهى دورهم بالقتل أو بالموت أو بالسفر حيث انضمت قبل أيام الممثلة الشقراء ياسمين إلين إلى أسرته بعد انتهاء عرض مسلسلها الناجح (الرحمة) إلى جانب أوزغو نامال وإبراهيم تشليكول، وسيكون دورها مفاجأة الحلقات الأخيرة منه حيث يتمرد فيها الأمير بايزيد على أبيه ويوشك على أن يلاقي مصير أخيه الأمير مصطفى ذاته ألا وهو الإعدام.

يبقى أن نذكر أن توقعات المراهنين على فشل المسلسل بعد انسحاب الممثلة مريم أوزيرلي وحلول وحيدة جوردوم مكانها بدور السلطانة هيام لم تصب، خصوصاً أن عوامل الجذب في المسلسل باتت أكبر بتقدم الأحداث وقرب نهاية المسلسل.

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