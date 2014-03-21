إطلاق جائزة الإمارات للإبداع والتصوير الفوتوغرافي في علم الأمراض

أطلق قسم علم الأمراض بكلية الطب والعلوم الصحية، في جامعة الامارات، جائزة الإمارات للإبداع الفني والتصوير الفوتوغرافي في علم الأمراض 2014، حيث تم توجيه الدعوة للاشتراك فيها إلى جميع طلبة الطب والصيدلة في الدولة، بهدف نشر الفائدة والمعرفة الطبية والعلمية لهذا القسم الطبي المهم، وذلك تحت رعاية معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس في مبنى كلية الطب بحضور عميد الكلية البروفيسور تار تشنج آو، والدكتور سليمان الحمادي وكيل الكلية، والمشرفتين على الجائزة الدكتورة سعيدة المرزوقي والدكتورة علياء البواردي.

هدف

وأكدت الدكتورة سعيدة المرزوقي أن الهدف من الجائزة تعميق وفهم واستيعاب الطلبة للمادة من خلال تحفيز المبدعين منهم، ولاستنباط وسائل وصور توضيحية تثري التعليم الطبي، كما يأمل المنظمون أن تسهم الجائزة في نشر الوعي بأهمية علم الأمراض كأحد التخصصات الطبية المطلوبة، مما يسهم في استقطاب المزيد من طلبة الطب للتخصص في هذا المجال.

وأضافت: إن أهمية هذه الجائزة تأتي من خلال الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، واهتمامه ودعمه لها باعتبار أن هذه الجائزة موجهة للطلبة ومحفزة لهم لدخول هذا المجال الطبي المهم، والأمر الآخر هو أن قسم علم الأمراض يكتسب أهميته من كونه أحد العلوم الطبية المعنية بدراسة التغيرات النسيجية المرضية والسرطانية، ويعد من التخصصات الطبية الحيوية والنادرة، حيث يرتكز عليه التشخيص المخبري الدقيق لمختلف الأمراض العضوية، مما يسهم في تحديد العلاج المناسب للمريض.

كما يعمل أطباء علم الأمراض على إمداد طلبة الطب بالقواعد الأساسية لتشخيص الأمراض وفهم مسبباتها وطريقة حدوثها، مما يعمق من فهم الطلبة لآلية حدوث المرض في مجال عملهم الإكلينيكي مستقبلاً.

من جهتها أشارت الدكتورة علياء البواردي، أن اللجنة المنظمة ارتأت أن يكون شكل ومضمون الجائزة فنياً وإبداعياً، لا يتعلق بالجانب العلمي البحت وذلك لترغيب الطلبة وتحفيزهم بهذا القسم الطبي وإطلاق إبداعاتهم الفنية، من خلال مشاركتهم بأعمال فنية وصور فوتوغرافية مشتقة من مبادئ ومفاهيم علم الأمراض، كما يمكن للطلبة المشاركة بأعمال تعكس تصورهم عن التطبيقات العملية المستقبلية لهذا التخصص.

حفل

وذكرت اللجنة المنظمة التي ضمت بعضويتها مجموعة من طلبة وطالبات كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الإمارات، أنه سيقام حفل الجائزة يوم 16 من إبريل المقبل، بجامعة الإمارات وسيصاحب الحفل معرض للأعمال المشاركة وجلسة نقاشية ومعارض تتناول التعريف بعلم الأمراض.

شروط

عن شروط المشاركة في الجائزة أوضحت اللجنة المنظمة أنها متاحة لجميع طلبة الكليات الطبية في الدولة وتقبل المشاركات الفردية أو الجماعية، على أن لا تتجاوز المشاركات الجماعية 5 مشاركين في الفريق الواحد، ويجب أن تكون المشاركة أصلية ومن عمل المتقدم، ويجب أن لا تكشف الصور المقدمة هوية مريض أو شخص يخضع للعلاج، وتقدم الرسومات والأعمال عن طريق التحميل في الموقع الإلكتروني لكلية الطب والعلوم الصحية في قسم علم الأمراض.