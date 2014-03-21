فتح طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بعد توقفه بسبب حادث تصادم بطوخ

أعادت أجهزة الأمن بالقليوبية الحركة المرورية علي طريق القاهرة – الإسكندرية مرة آخري بعد توقفها لمدة ساعتين بسبب حادث تصادم.

وانتقلت علي الفور قوات الأمن لمكان الحادث وتم إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها .

وبالفحص تبين وقوع الحادث بين كل من السياره رقم 158766 نقل غربيه قيادة المدعوسامح السيد أحمد سالم 32 سنة سائق ومصاب بكسر مضاعف بالفخذ الأيسر وكدمات شديدة بالجسم وتم نقله إلى أحد المستشفيات بالإسكندريه بمعرفة أهليته

> والسياره رقم 8653 ق ص ج قيادة المدعو أحمد محمود أحمد محمود 28 سنة سائق.

وبسؤال قائد السياره الأولى قرر أنه حال سيره بالطريق متجهاً للقاهره فوجىء بسيارة مجهولة ” فر قائدها هارباً بها عقب الحادث ” تقطع الطريق أمامه قادمه من مزلقان بلتان ولدى مفاداته لها إصطدم بالجزيرة الوسطى وتخطاها إلى الطريق المقابل فإصطدم بالسياره الثانية أثناء قدومها من القاهرة

ونتج عن الحادث إصابة المدعو صبري شعبان هاشم محمود 54 سنة مستقل السياره الثانية عامل بجرح قطعى أعلى العين اليسري وتم نقله لمستشفى طوخ المركزى وغادرها عقب تلقى العلاج اللازم، وبسؤال قائد السياره الثانية والمصاب رددا ذات المضمون.

وقد نتج عن الحادث تلفيات بالطريق وأعمدة الانارة وتم التحفظ على السيارتين، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12868 جنح مركز طوخ لسنة 2014 وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.