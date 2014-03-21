محافظ الجيزة: الحماية المدنية ترفع مخلفات حادث حريق مستودع البراجيل

قال الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، إنه لا توجد إصابات أو وفيات حتى الآن بحريق مستودع طريق البراجيل، لافتاً إلى أن الروايات التى تناقلت من رجال الحماية المدنية معظمها يفيد بقيام مجهولون بإشعال النار بالمستودع، الذى يحوى أكثر من 1000 أنبوبة محملة أعلى العربات وجاهزة للخروج فى الصباح.

وأضاف عبد الرحمن، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن البحث الجنائى هو المختص بمعاينة الموقع لتحديد أسباب اشتعال المستودع، وأن الحماية المدنية تمكنت بالفعل من السيطرة على المستودع، وحالياً فى مرحلة التبريد ومعاينة المكان ورفع المخلفات.

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