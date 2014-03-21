ضاحي خلفان: «تويتر» سيطيح بـ«أفعى الإخوان» في تركيا

قالت ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، إن «تويتر» سيطيح بما سمّاه بـ«أفعى الإخوان في تركيا».

وأضاف «خلفان»، في حسابه على «تويتر»، فجر الجمعة، أن «منع التويتر أردوغان (رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء التركي) فخرس الإخوان ولم ينطقوا ببيان، وثبت أنهم خرفان».

وتم حجب الوصول إلى موقع التدوينات المصغرة «تويتر»، في تركيا، مساء الخميس، لرفض مسؤولين عن الموقع تنفيذ قرارات كانت قد اتخذتها إحدى المحاكم التركية لحذف بعض الروابط من عليه.

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي والصحفي لرئاسة الوزراء التركية، أن هيئة رئاسة الاتصالات السلكة واللاسلكية التركية، قامت بإبلاغ مسؤولي تويتر بقرار إحدى المحاكم طالبت بحذف بعض الروابط التي ألحقت ضررا بمواطنين، مضيفا: «لكن هؤلاء المسؤولين لم يبالوا بما طلب منهم،فتم منع الوصول التقني إلى الموقع».